Bundeswehr wird mit Kampfdrohnen aufgerüstet

Berlin. Die Bundeswehr soll mit Sprengsätzen versehene Angriffsdrohnen bekommen. Die Verträge würden in den nächsten Tagen unterzeichnet, hieß es am Donnerstag aus dem Verteidigungsministerium in Berlin. Nach früheren politischen Entscheidungen verfügt die deutsche Armee bisher nicht über diese teilautonomen Waffensysteme. Aus dem Ministerium hieß es, Drohnen seien im heutigen Kriegsbild das, was Panzer vor 100 Jahren waren – »nämlich ein wirklicher Gamechanger«. Der Rückstand bei Drohnen werde aufgeholt. Die Verwendung werde künftig Teil einer »Jedermannsausbildung«. Alle Männer und Frauen in der Bundeswehr sollen Drohnen einsetzen können wie früher und heute ein Fernglas. Unter den Drohnenherstellern ist inzwischen auch das deutsche Unternehmen Helsing. Es hat für die Ukraine die Drohne HX-2 entwickelt, die künstliche Intelligenz nutzt. (dpa/jW)