Tesla: Absatz schrumpft, Folksam stößt Anteile ab

Beijing/Stockholm. US-Elektroautobauer Tesla verzeichnet auch in China deutliche Absatzeinbußen. Daten des chinesischen Automobilverbandes CPCA vom Mittwoch zufolge verkaufte Tesla in China im März insgesamt knapp 79.000 Fahrzeuge, 11,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im ersten Quartal sank der Verkauf von Tesla mit knapp 173.000 Stück um gut ein Fünftel. Diese werden zum Teil nach Europa exportiert. Der EU-Absatz des US-Autobauers war zuletzt um die Hälfte eingebrochen. In Frankreich verkaufte Tesla fast 37 Prozent weniger Autos, in Schweden waren es Daten von Dienstag zufolge sogar 64 Prozent weniger.

Nun hat der schwedische Versicherungskonzern Folksam seine gesamten Tesla-Anteile abgestoßen. Wie der Konzern am Mittwoch in Stockholm mitteilte, sei Teslas Umgang mit Beschäftigten- und Gewerkschaftsrechten dafür ursächlich. Der US-Autobauer weigert sich schon seit längerer Zeit beharrlich, einen Tarifvertrag mit der schwedischen Gewerkschaft IF Metall zu unterzeichnen. Schon Ende 2023 hatte Folksam zusammen mit dem größten norwegischen Pensionsfonds KLP und den dänischen Pensionsfonds PFA sowie Pension-Danmark Tesla zum Einlenken aufgefordert. (Reuters/dpa/jW)