China beendet Militärübung um Taiwan

Beijing. Die Streitkräfte Chinas haben ihre zweitägige Militärübung rund um Taiwan am Mittwoch beendet. »Alle geplanten Aufgaben der Übungen, die am 1. und 2. April durchgeführt wurden, sind abgeschlossen«, erklärte ein Sprecher des für Einsätze entlang der Straße von Taiwan zuständigen Militärkommandos. Ziel der Übung war es laut Armeeangaben, »die Fähigkeiten der Soldaten« in Bereichen wie »Blockade und Kontrolle sowie Präzisionsschläge auf wichtige Ziele« zu testen. (AFP/jW)