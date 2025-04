USA wollen Philippinen weiter aufrüsten

Washington. Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 20 F-16-Kampfjets an die Philippinen genehmigt. Damit solle »die Sicherheit eines strategischen Partners verbessert« werden, der eine »wichtige Kraft für politische Stabilität, Frieden und wirtschaftlichen Fortschritt in Südostasien ist«, hieß es in der Mitteilung aus Washington am Dienstag (Ortszeit). China reagierte ungehalten auf die Ankündigung. Der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, erklärte, die Zusammenarbeit der Philippinen in Verteidigungsfragen mit anderen Ländern dürfe nicht auf Dritte abzielen. »Sie sollte auch nicht den Frieden und die Sicherheit in der Region bedrohen«, sagte er. Unterschrieben ist das Rüstungsgeschäft noch nicht. Ein Sprecher des philippinischen Verteidigungsministeriums sagte, bei der Regierung in Manila sei noch »keine offizielle Mitteilung über eine solche Entscheidung« eingegangen. (AFP/jW)