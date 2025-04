Ermittlungen gegen Luxusmakler eingestellt

Berlin. Die Ermittlungen wegen des Vorwurfs von Scheinselbständigkeit im Rahmen des Franchisemodells gegen die Geschäftsführung des Immobilienmaklerunternehmens Engel & Völkers (E & V) aus Hamburg sind eingestellt worden, teilte die Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsverfahren der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Dienstag mit. In einem Unternehmensstatement hieß es am Mittwoch, die Einstellung mangels Tatverdachts sei »für die Betroffenen der bestmögliche Ausgang eines Ermittlungsverfahrens«. Weiter ermittelt werde laut Staatsanwalt aber »wegen des Verdachts der Beschäftigung von scheinselbständigen Immobilienmaklern auf Ebene der Franchisenehmer«. (jW)