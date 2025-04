Deutsche Industrie streicht 68.000 Stellen

Berlin. Die Industrie in der BRD hat im vergangenen Jahr zahlreiche Arbeitsplätze vernichtet – und das in fast allen großen Branchen. Ende 2024 waren rund 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten tätig, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das waren 68.000 oder 1,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Jahresende 2018 sind es 172.000 oder drei Prozent weniger. Experten rechnen nicht mit einer Trendwende. »Auch im laufenden Jahr wird sich der Stellenabbau in der Industrie fortsetzen«, so Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. (Reuters/jW)