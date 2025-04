Autozulieferer Webasto streicht 650 Stellen

Stockdorf. Der angeschlagene Autozulieferer Webasto will im Zuge seiner »Sanierung« rund 650 Arbeitsplätze in Deutschland streichen. Darauf haben sich Management und Belegschaftsvertreter geeinigt, wie das bayerische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Stellenstreichung solle »möglichst sozialverträglich ablaufen«, Vorstand und Betriebsrat hätten einen Sozialplan vereinbart. (dpa/jW)