Kasachstan: Seltene Erden entdeckt

Almaty. Kasachstan hat große Vorkommen seltener Erden gemeldet. Ein Sprecher des Industrieministeriums hatte am Mittwoch gegenüber AFP erklärt, in der Region Karaganda im Zentrum des Landes gebe es Cer, Lanthan, Neodym und Yttrium. Es handle sich um die bislang größte bekannte Lagerstätte seltener Erden des Landes. Die Entdeckung fällt just auf den Beginn des Gipfeltreffens der EU mit Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa werden an diesem Donnerstag in Usbekistan erwartet. (AFP/jW)