USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost

Washington. Die USA entsenden im Zuge ihrer Angriffe auf die Ansarollah im Jemen einen weiteren Flugzeugträger in den Nahen Osten. Wie das US-­Verteidigungsministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wird der Flugzeugträger »USS Carl Vinson« vom Indopazifik in den Nahen Osten verlegt, wo bereits die »USS Harry S. Truman« im Einsatz ist. Ziel sei es, die »regionale Stabilität« zu fördern, vor Angriffen »abzuschrecken« und den »freien Handelsfluss in der Region« zu schützen. Aus Sanaa wurden am Mittwoch vier Tote nach nächtlichen US-Luftangriffen in der Provinz Hodeida gemeldet.(AFP/jW)