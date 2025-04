US-Senatoren: Strafzölle für Russlands Partner

Washington. Eine Gruppe von US-Kongressabgeordneten hat Ländern mit engen Beziehungen zu Russland in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg mit hohen Zöllen gedroht. 50 republikanische und demokratische Senatoren schlugen am Dienstag (Ortszeit) Strafzölle von 500 Prozent für Länder vor, die ungeachtet internationaler Sanktionen Treibstoff und Uran aus Russland beziehen. Das würde vor allem Indien oder China treffen. »Wenn Moskau sich weigert, ehrliche Verhandlungen für einen dauerhaften Frieden mit der Ukraine zu führen«, sollten diese »Sekundärsanktionen« dem Gesetzentwurf zufolge greifen. Zudem sollten Drittländern Strafzölle drohen, sollte Russland nach einer möglichen Waffenruhe die Ukraine erneut angreifen »oder in anderer Weise ihre Souveränität untergraben«, erklärten die Senatoren unter Leitung des Republikaners Lindsey Graham und des Demokraten Richard Blumenthal. (AFP/jW)