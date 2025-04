Ukraine-Krieg: Kämpfe um Belgorod

Kiew. Die russische Armee hat Moskauer Militärbeobachtern vom Mittwoch zufolge im Grenzgebiet Belgorod einen eigenen Damm mit einer Fliegerbombe zerstört. Damit soll die Verlegung von schwerer ukrainischer Panzertechnik verhindert werden. Seit knapp zwei Wochen toben Kämpfe um den in der Nähe gelegenen Ort Demidowka. Die ukrainische Seite kommentierte den Vorstoß in das Gebiet Belgorod bisher nicht. Das russische Verteidigungsministerium informierte über abgewehrte Angriffe. In Kiew kündigte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am gleichen Tag an, dass dort am Freitag führende westliche Militärs über eine mögliche Stationierung von Soldaten in dem Land beraten würden. Moskau informierte zudem die USA, die OSZE und die Vereinten Nationen über mutmaßliche ukrainische Angriffe auf russische Energieanlagen. (AFP/dpa/jW)