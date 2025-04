AfD-Jugend in Hamburg löst sich auf

Hamburg. Der Landesverband der Jugendorganisation der AfD »Junge Alternative« (JA)» in der Hansestadt Hamburg hat entschieden, sich selbst aufzulösen. Nach Angaben des AfD-Landesverbands vom Montag habe die Hamburger AfD-Jugend den Beschluss am Freitag gefasst. Damit ende «die Tätigkeit der bisherigen Strukturen. Es liegt nun an der Mutterpartei, eine neue Jugendorganisation zu gründen», erklärte diese. Auf Bundesebene hatte die AfD bereits im Januar auf einem Parteitag die Auflösung ihrer Jugendorganisation beschlossen. Dies erfolgte nach JA-Angaben Anfang Februar auf einem Bundeskongress in Apolda. (AFP/jW)