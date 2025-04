Boom bei KI-Chips, Mangel beim Rest

London. Seit der Coronapandemie haben Chiphersteller wie TSMC Milliardenbeträge in Hochleistungschips für Rechenzentren und künstliche Intelligenz (KI) investiert, während kaum neue Produktionsmöglichkeiten für andere Recheneinheiten geschaffen wurden. Bei ersteren seien die Kapazitäten um 18 Prozent gewachsen, wie das Handelsblatt am Dienstag mit Verweis auf eine Studie des Beratungsunternehmens »Strategy &« berichtete. Letztere hingegen würden in so geringem Umfang produziert, dass sich bereits jetzt eine weitere Chipkrise im Herbst abzeichne, von der vor allem Automobilindustrie, Rüstung und Medizintechnik betroffen sein dürften. (jW)