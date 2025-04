Immer mehr angeschlagene Firmen

Zürich. Europaweit ist die Anzahl notleidender Firmen auf einen Stand wie in der Coronakrise geklettert. 11,5 Prozent der europäischen Konzerne befänden sich 2025 in finanziellen Schwierigkeiten, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Restrukturierungsberaters Alvarez & Marsal. Dies sei gut ein Fünftel mehr als vor Jahresfrist. Die BRD weise den höchsten Anteil an notleidenden Unternehmen und den stärksten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr auf. Die Quote angeschlagener Firmen habe sich auf 16,6 Prozent verdoppelt. Gründe seien unter anderem schwächelnde Nachfrage und hohe Energiekosten. (Reuters/jW)