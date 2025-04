Razzia gegen Mafia: Polizist festgenommen

Stuttgart/Waiblingen. Bei einem koordinierten Einsatz der Polizei in Deutschland und Italien gegen die Mafia und organisierte Kriminalität sind am Dienstag nach Behördenangaben mehrere Verdächtige festgenommen worden. In Deutschland waren die Bundesländer Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland betroffen. Bei dem Einsatz ist nach Angaben der Ermittler auch ein deutscher Polizist festgenommen worden. Er soll die kalabrische Mafia ’Ndrangheta unterstützt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Waiblingen mitteilten. (dpa/jW)