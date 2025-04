USA: Fördergelder für Harvard-Uni auf Prüfstand

Washington. Die US-Regierung stellt Fördergelder in Milliardenhöhe für die Harvard-Universität auf den Prüfstand. Dies teilten mehrere Behörden am Montag (Ortszeit) mit. Harvard habe es versäumt, Studierende vor »antisemitischer Diskriminierung« zu schützen, erklärte Bildungsministerin Linda McMahon. Zuvor war bereits der Columbia-Universität eine Streichung der Fördergelder angedroht worden. Sie hatte sich daraufhin bereiterklärt, ihre Richtlinien für Proteste, Sicherheitsregeln und die Abteilung für Nahoststudien umfassend zu überarbeiten. An beiden Unis gab es in den vergangenen Monaten starke propalästinensische Proteste. (dpa/jW)