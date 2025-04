Bundeswehr: Litauen-Brigade in Dienst gestellt

Vilnius. Mit einem Appell ist am Dienstag in Litauen die für die langfristige Stationierung in dem baltischen Land vorgesehene Bundeswehr-Brigade in Dienst gestellt worden. Damit ging der bisherige Aufstellungsstab in den regulären Stab des Kampfverbandes über. Bei der Zeremonie vor einem Bürogebäude in Vilnius wurde auch das Wappen der Panzerbrigade 45 enthüllt, die damit nun offiziell als militärischer Großverband des Heeres aufgestellt worden ist. »Wir haben hier an der NATO-Ostflanke den Schutz, die Freiheit und die Sicherheit unserer litauischen Verbündeten sicherzustellen«, sagte der Befehlshaber, Brigadegeneral Christoph Huber. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5.000 Soldaten, deren Hauptstandort eine noch zu errichtende Kasernenanlage mit Truppenübungsplatz in Rudninkai sein soll. (dpa/jW)