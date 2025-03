Libanon: Verhaftungen nach Raketenangriff

Beirut. Im Libanon haben Behörden mehrere Verdächtige im Zusammenhang mit Raketenangriffen in Richtung Israel festgenommen. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Verantwortlichen machte die zuständige Sicherheitsbehörde in der Mitteilung vom späten Sonntag abend nicht. Am Freitag hatte Israel erneut aus dem Libanon kommenden Raketenbeschuss gemeldet. Eine Rakete sei abgefangen worden, eine andere auf libanesischem Boden gelandet, hieß es. Damit begründete Tel Aviv die Bombardierung der libanesischen Hauptstadt Beirut am Freitag. Bereits am Wochenende zuvor kam es zu gegenseitigem Beschuss. Die Hisbollah wies die Verantwortung für Raketenangriffe auf Israel zurück. (dpa/jW)