Steinmeier will Armenien bei EU-Plan unterstützen

Jerewan. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Armenien bei einem Besuch am Montag Deutschlands Unterstützung bei seiner angestrebten Annäherung an die Europäische Union zugesagt. Das armenische Parlament hatte kürzlich ein Gesetz für den Beginn des Beitrittsprozesses zur EU beschlossen. Der Staat im Südkaukasus hat allerdings noch nicht offiziell den Status eines Beitrittskandidaten. Steinmeier will im Rahmen seiner viertägigen Reise auch das Nachbarland Aserbaidschan besuchen. (dpa/jW)