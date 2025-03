Fahrzeug von US-Armee in Litauen geborgen

Vilnius. Bei der Suche nach vier seit Tagen vermissten US-Soldaten in Litauen ist ihr Militärfahrzeug aus dem Schlamm geborgen worden. Das teilte die litauische Armee am Montag mit, ohne dabei anzugeben, ob auch die Soldaten gefunden wurden. Das Militärfahrzeug war in der vergangenen Woche während einer Übung in einem Sumpfgebiet verunglückt. Es werde auf weitere Informationen von der US-Seite gewartet, erklärte der litauische Armeechef Raimundas Vaikšnoras in Onlinenetzwerken. Die litauischen Behörden waren am Dienstag vergangener Woche über das Verschwinden der Soldaten während einer Übung auf dem nahe der Grenze zu Belarus gelegenen Truppenübungsplatz Pabradė informiert worden. Daraufhin wurde ein großangelegter Sucheinsatz unter Beteiligung der litauischen Armee und ausländischer Soldaten eingeleitet. (AFP/jW)