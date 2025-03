Netanjahu ernennt neuen Geheimdienstchef

Tel Aviv. Inmitten des juristischen Streits wegen der Entlassung des Chefs des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet hat Regierungschef Benjamin Netanjahu einen Nachfolger bestimmt. Er habe sich entschieden, den ehemaligen Marinekommandeur Eli Scharvit zum nächsten Direktor des Inlandsgeheimdienstes zu ernennen, erklärte Netanjahus Büro am Montag. Der Posten ist allerdings noch Gegenstand eines juristischen Tauziehens. Die Entlassung des bisherigen Schin-Bet-Chefs Ronen Bar durch die Regierung wurde vom Obersten Gerichtshof auf Eis gelegt. Das Gericht will sich bis zum 8. April mit mehreren Einsprüchen gegen Bars Entlassung befassen. Netanjahu hatte Bars Entlassung mit einem »fortwährenden Misstrauen« gegenüber dem Geheimdienstchef und dem Versagen des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet beim Überfall am 7. Oktober 2023 begründet. Bar bezeichnete die Entscheidung dagegen als politisch motiviert. Netanjahus Vorgehen hat Proteste in Israel ausgelöst. (AFP/jW)