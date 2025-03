Trump streicht Lizenzen für Öl aus Venezuela

Washington. US-Präsident Donald Trump will laut Insidern ausländischen Firmen die Genehmigung entziehen, venezolanisches Öl zu exportieren, und setzt damit deren Aktien unter Druck. Unter anderem die Aktien des französischen Ölkonzerns Maurel & Prom brachen an der Börse in Paris um mehr als 15 Prozent ein. Die frühere US-Regierung unter Joe Biden hatte ausgewählten Unternehmen Sonderlizenzen erteilt, mit denen sie trotz US-Sekundärsanktionen Öl importieren durften. Mittlerweile haben die meisten Firmen ihre Importe eingestellt, nachdem Trump Sekundärzölle von 25 Prozent auf Käufer venezolanischen Öls verhängt hatte. (Reuters/jW)