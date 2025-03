US-Regierung schiebt weiter nach El Salvador ab

Washington. Die US-Regierung hat nach Angaben des Außenministeriums in Washington am Wochenende 17 angebliche Gangmitglieder abgeschoben. Es habe sich um »ausländische Kriminelle« gehandelt, die am Sonntag abend vom US-Militär ausgewiesen wurden. Sie seien überwiegend nach El Salvador abgeschoben worden. Erst vor einer Woche hatte Bundesbezirksrichter James Boasberg in Washington gefordert, die Betroffenen müssten die Möglichkeit erhalten, gegen ihre Zwangseinweisung Einspruch erheben zu können. El Salvador nimmt Deportierte aus den USA in den drakonischen Strafvollzug gegen entsprechende Zahlungen auf. (Reuters/jW)