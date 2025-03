Trump begnadigt E-Lkw-Gründer

Washington. Der wegen Betrugs verurteilte Gründer des inzwischen insolventen Elektrolastwagenbauers Nikola ist von US-Präsident Donald Trump begnadigt worden, berichtete dpa Freitag abend. Trevor Milton habe nichts Unrechtes getan, behauptete Trump. Er habe gehört, dass der Nikola-Gründer nur verfolgt worden sei, weil er Trump-Unterstützer sei. Milton war 2022 wegen Betrugs verurteilt worden, das Ermittlungsverfahren dazu war noch am Ende von Trumps erster Amtszeit eingeleitet worden. Geschworene in New York befanden Milton schuldig. (dpa/jW)