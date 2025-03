Musks KI-Firma schluckt Onlineplattform X

Austin. Techmilliardär Elon Musk lässt die Onlineplattform X in seiner KI-Firma X.AI aufgehen. Die Übernahme wurde per Aktiendeal besiegelt, gab Musk am Sonnabend bekannt. Auch X gehörte zuvor mehrheitlich ihm. Da der Twitter-Nachfolger nun Teil von X.AI wird, dürfte es rechtlich einfacher werden, zum Training der von X.AI entwickelten künstlichen Intelligenz mit dem Namen Grok alle Inhalte der Onlineplattform zu verwenden. X.AI konkurriert mit KI-Unternehmen wie dem Chat-GPT-Entwickler Open AI. Musk schrieb, dass mit der Übernahme Daten, Computerinfrastruktur und Beschäftigte zusammengelegt würden. (dpa/jW)