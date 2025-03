Syrien: Machthaber ernennt Regierung

Damaskus. Der syrische Machthaber Ahmed Al-Scharaa hat die Bildung einer neuen Regierung verkündet. Der Chef der Dschihadistenmiliz Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) betonte am Sonnabend, er wolle einen »starken und stabilen Staat« aufbauen. Das Außen- und Verteidigungsressort verbleiben bei Assaad Al-Schaibani und Murhaf Abu Kasra. Geheimdienstchef Anas Chattab wird neuer Innenminister. Ein Regierungschef wurde nicht ernannt. Die frühere Oppositionelle Hind Kabawat wurde zur Ministerin für Soziales und Arbeit ernannt. Sie gehört der christlichen Minderheit in Syrien an. Der Chef der »Weißhelme«, Raed Saleh, ist für Katastrophenschutz zuständig. Die unter anderem aus den USA und Katar finanzierte Organisation agiert seit 2012 als »Syrischer Zivilschutz«. (AFP/jW)