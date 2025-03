Berlin: Erneut Neonaziaufmarsch

Berlin. Nach einer Neonazidemonstration in Berlin-Marzahn-Hellersdorf wurden mehrere Menschen festgenommen. Am Sonnabend nachmittag marschierten etwa 250 Anhänger der extrem rechten Kleinpartei »Der III. Weg« durch den Stadtteil. Das berichtete der RBB am selben Tag. Demnach waren mehrere Gegenproteste auf der Marschroute angemeldet. Durch die Teilnehmer der rechten Demonstration kam es zu Angriffen auf Medienvertreter und Polizisten, die unter anderem mit Flaschen beworfen wurden. Acht Personen wurden wegen des Zeigens des Hitlergrußes festgenommen, darunter auch Teilnehmer aus Dänemark und Frankreich. Gegen rund 20 Tatverdächtige wird nun ermittelt. (jW)