Gerd Poppe gestorben

Berlin. Der Antikommunist Gerd Poppe ist tot. Der 84jährige starb am Sonnabend in einem Berliner Krankenhaus, wie der Historiker Ilko-Sascha Kowal­czuk der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Der gebürtige Rostocker und studierte Physiker war seit etwa 1970 in der DDR in oppositionellen Kreisen aktiv. 1985 war er Mitgründer der sogenannten Initiative Frieden und Menschenrechte. Das Ministerium für Staatssicherheit zählte Poppe im Frühjahr 1989 in einer internen Analyse zu einer »relativ kleinen« Zahl »fanatischer (…) Feinde des Sozialismus«. Von 1990 bis 1998 saß Poppe für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. (dpa/jW)