Deutsche Rakete kurz nach Start abgestürzt

Andøya/Ottobrunn. Die »Spectrum«-Rakete des süddeutschen Startups Isar Aerospace startete am Sonntag mittag zu ihrem ersten Flug vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya. Der Flug dauerte nur etwa 30 Sekunden. Danach fiel die Rakete ins Meer. Ein Flop. Daniel Metzler, CEO und Mitgründer des Unternehmens, behauptete dennoch, die Mission sei ein »großartiger Erfolg« gewesen. An zwei weiteren Raketen werde bereits gearbeitet. »Isar Aerospace bereitet sich auf den nächsten Start vor.« Der Flug wurde am Sonntag live im Internet übertragen. Zuvor hatte der Start mehrmals aufgrund der Wetterbedingungen verschoben werden müssen. (dpa/jW)