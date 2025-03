Selenskij kritisiert neuen Entwurf zu Rohstoffdeal

Kiew. Die Ukraine will die gewährte Militärhilfe aus den USA nicht als Kredit anerkennen. »Wir sind dankbar für die Unterstützung – doch das ist kein Kredit, und wir lassen das nicht zu«, sagte Präsident Wolodimir Selenskij am Freitag abend in Kiew. Er bestätigte dabei den Erhalt eines neuen Entwurfs für ein Rohstoffabkommen aus Washington. Dieses unterscheide sich »komplett vom vorherigen Rahmenabkommen«, sagte Selenskij. Es seien nun Punkte enthalten, die in den vorherigen Verhandlungen bereits verworfen worden seien. Selenskij betonte, die Ukraine werde nichts unterzeichnen, was ihren EU-Beitrittsprozess störe. (dpa/jW)