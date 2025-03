Türkei: İmamoğlu ruft aus der Haft zu Einheit auf

Ankara. Der inhaftierte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu hat sich am Sonntag aus dem Gefängnis heraus an seine Landsleute gewandt und zur Einheit aufgerufen. »Diejenigen, die glauben, dass wir das Fest nicht feiern können, liegen völlig falsch«, hieß es in einer von seinen Anwälten im Onlinedienst X verbreiteten Mitteilung zum Zuckerfest am Ende des Ramadan. »Denn wir werden definitiv einen Weg finden, zusammen zu sein!« Der politische Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdoğan war am 19. März unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Am Sonnabend demonstrierten Hunderttausende Menschen in Istanbul, aufgerufen hatte die sozialdemokratische CHP-Partei des Inhaftierten. Parteichef Özgür Özel sagte in seiner Rede, İmamoğlu sei in Haft, weil er sich dem »Diktator« widersetzt habe. Die CHP fordert eine vorgezogene Neuwahl des Staatsoberhaupts. (AFP/dpa/jW)