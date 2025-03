CFM-Beschäftigte stimmen für Streik

Berlin. Die Verdi-Mitglieder in der Charité Facility Management GmbH (CFM) haben in einer Urabstimmung mit einer Mehrheit von 99,3 Prozent für einen unbefristeten Streik gestimmt, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Freitag mit. Damit sei die bevorstehende fünfte Verhandlungsrunde »die letzte Chance« für die Unternehmerseite, eine Eskalation des Arbeitskampfes an der Charité zu verhindern, so Verdi. Die CFM ist unter anderem für Logistik, Reinigung, Küche und Technik in dem Berliner Uniklinikum zuständig. Trotz früherer Zusagen seitens des Berliner Senats bleibt die Eingliederung der CFM in die Charité aus. Die Beschäftigten arbeiten weiterhin unter schlechteren Bedingungen, werden nicht nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. (jW)