Radionutzung stabil, mehr Podcast-Hörer

Frankfurt am Main. 75 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren nutzen täglich Audioangebote. Mit 52,4 Millionen Menschen, die montags bis freitags pro Tag durchschnittlich 250 Minuten Radio hörten, sei die Radionutzung sogar leicht gestiegen, wie die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse bei einer repräsentativen Umfrage im Rahmen ihrer jährlichen, am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des medialen Werbemarkts ermittelte. Demnach höre man in der BRD inzwischen mehr Podcasts. 46,4 Prozent hätten angegeben, mindestens einmal einen Podcast gehört zu haben. Bei der besonders werberelevan­ten Zielgruppe der 14- bis 49jährigen läge der Anteil sogar bei 63 Prozent. (dpa/jW)