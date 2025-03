Türkisches Gericht lässt drei Journalisten frei

Istanbul. Ein türkisches Gericht hat am Donnerstag die Freilassung von drei Journalisten angeordnet. Sie waren beim Berichten über die seit Sonntag anhaltenden Massenproteste gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoğlu festgenommen worden. Unter ihnen ist der AFP-Fotograf Yasin Akgül, wie sein Anwalt mitteilte. Die Media and Law Studies Association meldete die Freilassung zweier weiterer Journalisten. Insgesamt sind bislang mindestens elf Journalisten in Gewahrsam genommen worden. Sechs von ihnen droht aufgrund des Vorwurfs vermeintlicher Teilnahme an verbotenen Demonstrationen Untersuchungshaft. (AFP/jW)