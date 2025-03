Jon Snow des Tages: Kapitän Giss

Markus Lenhardt/dpa Eins steht fest: Die Welt wäre deutlich besser, wenn wir alle etwas mehr wären wie Michael Giss

Irgendwann waren sie da. Die Jungs der Nachtwache, zerzaust von kalten Winden auf der Mauer, ausgehärtet infolge asketischer Lebensweise, der Kontinent, den sie schützen, heißt nicht Ost-, er heißt Westeros. Sie sprechen im TV oder diktieren den Zeitungen ihr »Winter is coming«. Weil sie den herannahenden Horden ins Auge gesehen haben, während wir im warmen King’s Landing die Dolce vita leben.

Im Chor des Korps decken die Offiziere die Bässe ab. Spezialisierte Politiker (Strack-Zimmermann, Kiesewetter) und politisierende Spezialisten (Neitzel, Major, Masala) besorgen die übrigen Stimmlagen. Ihr Lied von Eis und Feuer erzählt, dass Moskau plane, Europa zu überrollen, und dass die Armeen der NATO den russischen Streitkräften unterlegen seien. Befreiung von Tatsachen und Implementieren von Panik als Geschäftsmodell: Kriegstüchtigkeit braucht Kriegsbereitschaft, die Bereitschaft, Opfer zu bringen für das größte Subventionsprogramm der deutschen Rüstungsindustrie seit dem Weltkrieg, wächst diskret mit.

Es ist nicht die Stunde der Zwischentöne. So lässt zur Zeit des Kriegers Wesen sich nämlich schon im Tonfall lesen. Bei Michael Giss etwa, Kapitän zur See und Chef des Landeskommandos Baden-Württemberg. »Wahnsinnig viele Bevölkerungsteile« seien »völlig in der Friedensdividende verhaftet«, verriet er am Donnerstag der dpa. Diese Leute kennen nichts anderes als eine »friedliche, von Freunden umzingelte Welt«, und sie sollten endlich von der »Vollkasko-Denke« wegkommen. »Ich werfe es den Leuten nicht vor. Sie kennen nichts anderes.« Na, das ist doch lieb.

Immerhin brüllt er es nicht wie der Colonel Jessep. Botschaft und Haltung bleiben identisch: You can’t handle the truth! Wir taugen in zweifacher Hinsicht nicht. Indem es uns an Geheimwissen fehlt, und indem wir keine echten Männer sind.