Australien wählt im Mai neues Parlament

Canberra. In Australien soll laut Medienberichten Anfang Mai ein neues Parlament gewählt werden. Premierminister Anthony Albanese kündigte am Donnerstag an, er werde die Wahl »ziemlich bald« ansetzen. Mehrere australische Medien berichteten, dass der Urnengang am 3. Mai stattfinden werde. Albanese wolle am Freitag den Beginn des Wahlkampfes verkünden.

Die amtierende Labor-Regierung nähert sich dem Ende ihrer dreijährigen Amtszeit. Neuwahlen müssten bis spätestens 17. Mai abgehalten werden. Jüngsten Umfragen zufolge liegen die Regierungspartei und die oppositionellen Konservativen nahezu gleichauf. Zentrales Wahlkampfthema dürften wirtschaftliche Fragen wie die hohen Wohnkosten werden. (AFP/jW)