EU importiert mehr Gas aus Russland

Brüssel. Trotz Sanktionen gegen Russland im Zuge des Ukraine-Konflikts hat die EU im vergangenen Jahr mehr Gas aus Russland importiert. Das Plus lag im Vergleich zu 2023 bei 18 Prozent, wie die unter anderem von philanthropischen Milliardären finanzierte Klimaschutzdenkfabrik Ember am Donnerstag mitteilte. Besonders Italien, Tschechien und Frankreich hätten demnach vermehrt Gas aus Russland bezogen. 2025 werde der Import nochmals zulegen, obwohl die Nachfrage in der EU konstant bleibe. Das EU-Ziel, bis 2027 kein russisches Gas mehr zu importieren, würde dadurch hintertrieben. Rechtlich bindend ist dieses Vorhaben jedoch ohnehin nicht. (dpa/jW)