Internationaler Haftbefehl gegen Dodik erlassen

Sarajewo. Die bosnische Justiz hat einen internationalen Haftbefehl gegen den bosnischen Serbenführer Milorad Dodik ausgestellt. Der Staatsgerichtshof erklärte am Donnerstag, er habe einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben. Nun sei die internationale Polizeibehörde Interpol am Zug. Die Staatsanwaltschaft hatte vor zwei Wochen die Festnahme des Präsidenten der überwiegend von Serben bewohnten Republika Srpska (RS) Bosnien-Herzegowinas angeordnet; in der vergangenen Woche wurde ein nationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Auch weitere Politiker der RS sind im Visier der bosnischen Behörden.(AFP/jW)