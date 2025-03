Südkorea: 26 Tote durch Waldbrände

Seoul. Die Zahl der Todesopfer bei den Waldbränden in Südkorea ist auf mindestens 26 gestiegen. Weitere 30 Personen wurden durch die Flammen verletzt, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag berichtete. Mit einer niedergebrannten Waldfläche von rund 36.000 Hektar sind die Brände bereits die größten in der Geschichte des Landes. Nach wie vor breiten sich die Flammen den Angaben zufolge unkontrolliert aus. Rund 37.000 Anwohner mussten bislang aus ihren Häusern evakuiert und in Notunterkünfte gebracht werden. Das Feuer war am Freitag etwa 250 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Seoul ausgebrochen. (dpa/jW)