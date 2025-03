Ansarollah greifen US-Schiff und Israel an

Sanaa. Die Ansarollah im Jemen haben nach eigenen Angaben vom Donnerstag Raketen auf ein US-Kriegsschiff und Israel abgefeuert. In Israel seien der internationale Flughafen Ben-Gurion und ein »militärisches Ziel« im Süden von Tel Aviv anvisiert worden, erklärte die Organisation. Die israelische Armee sagte ihrerseits, es seien zwei von Jemen aus abgefeuerte Raketen abgefangen worden. Die Ansarollah gaben zudem an, »feindliche Kriegsschiffe im Roten Meer« ins Visier genommen zu haben. Unter ihnen sei der US-Flugzeugträger »Harry S. Truman« gewesen. Die Raketen seien eine Reaktion auf neuerliche US-Angriffe auf Jemen. Bei diesen waren in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben des jemenitischen Gesundheitsministeriums zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Fernsehsender Al-Masirah TV sprach von rund 20 Angriffen südlich und nördlich der Hauptstadt Sanaa. (AFP/jW)