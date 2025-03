Sudan: Armee nimmt Flughafen ein

Khartum. Die sudanesische Armee hat bei ihrem Vorrücken in der Hauptstadt Khartum nach eigenen Angaben vom Mittwoch den Flughafen zurückerobert. Zudem habe die Armee das strategisch wichtige Gebiet Dschebel Aulija im Süden von Khartum von drei Seiten umzingelt. Dschebel Aulija ist der letzte größere noch von der gegnerischen RSF-Miliz kontrollierte Teil der Hauptstadtregion. Augenzeugen berichteten, die RSF-Kämpfer hätten sich in den vergangenen Tagen aus dem Zentrum Khartums in Richtung Süden zurückgezogen. (AFP/jW)