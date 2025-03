Thailand: Premierin übersteht Votum

Bangkok. In Thailand hat Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra am Mittwoch ein Misstrauensvotum im Parlament unbeschadet überstanden. Sie erhielt die Unterstützung von 319 der 488 anwesenden Abgeordneten, obwohl ihr in der vorhergehenden Debatte vorgeworfen worden war, unqualifiziert zu sein, keine wirtschaftlichen Kenntnisse zu haben, Steuern zu hinterziehen und Anweisungen ihres Vaters und Amtsvorgängers Thaksin Shinawatra angenommen zu haben. Zwar sind die Umfragewerte schlecht und das Wirtschaftswachstum bleibt weit hinter regionalen Konkurrenten zurück. Doch mit der Abstimmung vom Mittwoch bleibt Paetongtarns Koalition vorerst bestehen. (Reuters/jW)