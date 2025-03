Nigeria: Boko Haram tötet 20 Soldaten

Abuja. Kämpfer der islamistischen Miliz Boko Haram haben mindestens 20 kamerunische Soldaten in der nigerianischen Grenzstadt Wulgo getötet. Dies berichtete AFP am Mittwoch. Wie Anwohner demnach bestätigten, waren als Hirten und Händler verkleidete Boko-Haram-Kämpfer am Dienstag morgen in die Grenzstadt in Nigeria eingedrungen, um umliegende Armeestellungen anzugreifen. Boko Haram hatte ab 2009 zunächst in Nigeria Anschläge verübt und sich in den folgenden Jahren auch auf Kamerun, Niger und den Tschad ausgebreitet. ­(AFP­/jW)