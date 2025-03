Jemen: USA fliegen Luftangriffe

Sanaa. Die US-Armee hat nach Angaben der Ansarollah-Regierung in Sanaa vom Mittwoch in den zurückliegenden 24 Stunden mindestens 17 Luftangriffe auf den Jemen ausgeführt. Dabei seien Häuser in den Städten Saada und Amran beschädigt worden. Die USA hatten ihre jüngste Angriffswelle am 15. März begonnen. Dabei waren 53 Menschen getötet und knapp hundert verletzt worden. Seitdem werden fast täglich US-Bombardements vermeldet. Seit Oktober 2023 haben die Ansarollah immer wieder Israel und Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden attackiert, um ein Ende des Gazakriegs zu erreichen. (AFP/jW)