Armeniens Parlament stimmt für EU-Beitritt

Jerewan. Das armenische Parlament hat am Mittwoch in dritter Lesung mit großer Mehrheit für ein Gesetz gestimmt, mit dem die Regierung aufgefordert wird, einen Beitrittsprozess zur EU zu starten. Armenien wendet sich unter Ministerpräsident Nikol Paschinjan verstärkt dem Westen zu. So fror die Regierung die Mitgliedschaft in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) ein. Mitte Januar unterzeichnete sie ein »Sicherheitsabkommen« mit den USA. Eine von proeuropäischen Organisationen und Parteien unterstützte Bürgerinitiative hatte im vergangenen Jahr rund 60.000 Unterschriften für eine Petition zum EU-Beitritt gesammelt. (AFP/jW)