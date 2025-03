Gaza:Erneute Drohung mit Annexion

Tel Aviv. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat der Hamas am Mittwoch gedroht, den »militärischen Druck« in Gaza zu erhöhen, sollte die Organisation die verbleibenden israelischen Geiseln nicht freilassen. Ansonsten werde man weitere Gebiete in dem Küstenstreifen besetzen. Die Hamas warnte Israel am gleichen Tag, dass eine Fortsetzung der Bombardements das Leben der Geiseln gefährde. Statt dessen fordert die Hamas eine Fortführung der von Israel abgebrochenen Verhandlungen für einen dauerhaften Waffenstillstand. Unterdessen erreichte die Ablehnung des Gazakriegs unter der dortigen Bevölkerung einen Siedepunkt. Videos zeigen, wie am Dienstag und Mittwoch Hunderte Palästinenser gegen den Krieg protestierten. Auch Rückzugsforderungen an die Hamas waren zu hören. (AFP/jW)