Soviel Kleidung wie nie in EU verkauft

Kopenhagen. Die Menschen in der EU verbrauchen soviel Textilien wie niemals zuvor. Das schreibt die Umweltagentur EEA in einem neuen Bericht, den sie offiziell am Mittwoch vorstellen will. Im jüngsten Vergleichsjahr 2022 gingen geschätzt pro Kopf 19 Kilogramm an Textilien, vier Kilogramm an Schuhen sowie sieben Kilogramm an Haushaltstextilien über die Ladentische. Hohe Belastungen für Umwelt und Klima sind die Folge, etwa durch Materialverbrauch, Wasser und Landfläche, aber auch in Form von Emissionen, Chemikalien und Mikroplastik. (dpa/jW)