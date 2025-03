144 Kumpel unter Tage festgesessen

Zielitz. Wegen eines Stromausfalls haben 144 Kumpel im Kaliwerk Zielitz in Sachsen-Anhalt mehrere Stunden unter Tage festgesessen. Wie das Unternehmen K+S mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zu Montag. Die Fördermaschinen hätten nicht funktioniert, mit denen die Kumpel aus dem Werk herausgefahren werden. Die Mitarbeiter seien daher fünf bis sechs Stunden länger unter Tage geblieben, als es ihre Schicht vorgesehen hatte. Sie befanden sich den Angaben zufolge in einer Tiefe zwischen 400 und 1.300 Metern unter Tage. (dpa/jW)