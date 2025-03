Nordmazedonien: Protest gegen Korruption

Skopje. Zahlreiche Menschen haben am Montag in Nordmazedoniens Hauptstadt Skopje demonstriert, um nach dem verheerenden Brand in einer Diskothek, der 59 Menschen das Leben kostete, ihre Wut auf die Behörden zu bekunden. Die Demonstranten vermuten Korruption als Hintergrund des Unglücks. Zu dem Brand in der Kleinstadt Kocani, 100 Kilometer östlich von Skopje, war es in der Nacht vom 15. zum 16. März gekommen, nachdem eine für die Bühnenshow eingesetzte Funkenmaschine die aus leicht entflammbarem Material bestehende Deckenkonstruktion entzündet hatte. Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass Brandschutzvorgaben nicht eingehalten worden waren und dass es Zweifel an der Legalität der Betriebsgenehmigung für das Lokal gebe. (dpa/jW)