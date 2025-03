Urteil gegen Exminister in Österreich bestätigt

Wien. Der frühere österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist wegen Untreue bei einer Immobilientransaktion rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte am Dienstag den Schuldspruch in den wesentlichen Anklagepunkten, reduzierte jedoch das ursprüngliche Strafmaß um die Hälfte. Grasser hat die Vorwürfe stets bestritten und kündigte nach der Urteilsverkündung eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an. (Reuters/jW)